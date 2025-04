Curto-circuito em poste durante chuva assusta comerciantes em Taguatinga Sul (DF)

Um poste na QSD 18 em Taguatinga Sul entrou em curto-circuito durante uma forte chuva na segunda-feira (28), causando explosões na base do equipamento. Comerciantes que estavam presentes registraram o incidente, que ocorreu por volta do meio-dia, enquanto crianças se dirigiam à parada de ônibus, aumentando o risco de acidentes. Uma testemunha relatou ter visto fogo e fumaça, alertando transeuntes sobre o perigo de pisar na água próxima ao poste.



A Neoenergia foi acionada, garantindo a segurança da área ao desligar a rede elétrica local. Segundo a empresa, o problema será completamente resolvido nos próximos dias e a responsabilidade pela manutenção é do proprietário do imóvel onde o poste está localizado. Felizmente, ninguém ficou ferido. A empresa reforça a importância de manter distância e acionar a concessionária ao identificar riscos elétricos.



