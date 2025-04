Defensoria oferece serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Distrito Federal realiza a 22ª edição do projeto "Dia da Mulher", destinado a mulheres em vulnerabilidade social. Desde 2023, a iniciativa já proporcionou mais de 35 mil atendimentos. O evento ocorre toda primeira segunda-feira do mês e envolve diversos parceiros que oferecem serviços como saúde , orientação jurídica e facilitação de benefícios governamentais.



Celestino Chupel, defensor público geral, destacou o sucesso do evento e a importância da sociedade na causa. “É com muita satisfação que vejo a sociedade abraçar essa causa, protegendo e empoderando as mulheres”, afirmou. Uma das beneficiadas relatou: “A Defensoria me ajudou a acessar serviços de saúde e jurídicos que eram quase impossíveis antes”. As senhas para atendimento são distribuídas antecipadamente, mas há relatos de pessoas chegando um dia antes para garantir seu lugar.



