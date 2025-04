Defensoria Pública do DF e da União oferecem curso gratuito sobre direito para comunidade

O projeto Conhecer Direito das Escolas, promovido pela Defensoria Pública do DF e pela Defensoria Pública da União, oferecerá cursos gratuitos em formato online para a comunidade. O objetivo é facilitar o acesso à informação sobre direitos. As aulas estarão disponíveis na plataforma digital e incluirão materiais específicos para o projeto. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado. Para mais informações, acesse o site: escolaead.defensoria.df.gov.br.



