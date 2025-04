Defensoria Pública do DF lança cartilha sobre direitos de pessoas com autismo

A Defensoria Pública do Distrito Federal lançou uma cartilha para familiares de pessoas com transtorno do espectro autista, visando facilitar o acesso a serviços públicos. No DF, 13 mil diagnósticos estão confirmados.



Marcos Antônio e Luísa, pais de crianças autistas, relatam dificuldades em conhecer todos os direitos, enfrentando desafios diários como o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e descontos em serviços essenciais.



A cartilha cobre direitos como educação inclusiva, planos de saúde, passe livre em transporte, isenção de impostos e meia entrada em eventos. Ela busca promover a autonomia dos familiares na busca por esses direitos, incentivando a inclusão e combatendo o preconceito.



