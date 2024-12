Defensoria Pública do DF oferece serviços de graça para mulheres em situação de vulnerabilidade

A 19ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal ofertará serviços de nutrição com dinâmica de alimentação, oficinas de artesanato e de alimentação saudável, além de serviços para migrantes. A ação será realizada nesta segunda-feira (2), das 8h às 17h, no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte.