Defensoria Pública do DF promove mutirão para ajudar mulheres em vulnerabilidade. A iniciativa é realizada nesta segunda-feira (4), das 8h às 17h, no Nuclão da instituição, localizado no Setor Comercial Norte. O Dia da Mulher da DPDF oferece diversos serviços gratuitos para atender várias áreas do público feminino. Enquanto são atendidas, mães que precisam levar crianças ao evento contarão com uma brinquedoteca para deixar os filhos.