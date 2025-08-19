Logo R7.com
Defensoria Pública do DF realiza 11ª edição da Quarta do Cidadão em Brasília

Ação oferece exames de DNA gratuitos e outros serviços à população vulnerável

DF no Ar|Do R7

A Defensoria Pública do DF realizará a 11ª edição do evento "Quarta do Cidadão", nesta quarta-feira (20) das 9h às 15h, em frente à Biblioteca Nacional. Serão oferecidos exames de DNA gratuitos para reconhecimento de paternidade e outros serviços como assistência social, saúde, corte de cabelo e distribuição de lanche. Atualmente, 951 crianças no DF não têm o nome do pai na certidão de nascimento. A ação visa promover a inclusão e cidadania. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 61 2196-4609.

