Defensoria Pública do DF realiza 25ª edição do Dia da Mulher com serviços gratuitos

A Defensoria Pública do DF promove a 25ª edição do Dia da Mulher no Setor Comercial Norte, em Brasília. O evento oferece uma variedade de serviços gratuitos como mamografias, atendimentos odontológicos e quiropraxia.



O defensor público Celso Brito destaca a novidade desta edição, que é a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED através de um programa da Neoenergia, visando a sustentabilidade ambiental.



Mulheres podem levar seus filhos, que serão acolhidos enquanto elas recebem os atendimentos disponíveis toda primeira segunda-feira útil do mês.



