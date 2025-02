A Defensoria Pública do Distrito Federal promove o Dia da Mulher, com atendimentos gratuitos em diversas áreas. Desde 2023, o programa já realizou mais de 31 mil atendimentos. Esta edição inclui consultas médicas, exames oftalmológicos e cortes de cabelo. A ação acontece das 8h às 17h, no Setor Comercial Norte.