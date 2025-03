Defensoria Pública oferece serviços gratuitos para mulheres em vulnerabilidade social

A Defensoria Pública do Distrito Federal promove a 21ª edição do Dia da Mulher, oferecendo diversos atendimentos gratuitos a mulheres em vulnerabilidade social. Desde cedo, uma fila se formou no local, atraindo mulheres em busca de serviços jurídicos e médicos. A sub-defensora-geral, Emmanuela Saboya, destacou a participação de 27 parceiros que contribuem com serviços como exames de saúde , orientação jurídica e apoio psicossocial. Uma das participantes, compartilhou sua busca por cirurgia ocular e elogiou os serviços prestados pela Defensoria.



