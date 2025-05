Defensoria Pública promove Quarta do Cidadão com serviços gratuitos para população vulnerável

Nesta quarta-feira (21), a Defensoria Pública realiza a 8ª edição da Quarta do Cidadão na plataforma superior da rodoviária do Plano Piloto. O evento, que acontece das 9h às 15h, é voltado ao público masculino em situação de vulnerabilidade social e visa facilitar o acesso a direitos fundamentais.



Com o apoio do Sesc e de várias instituições públicas, serão oferecidos serviços como teste de DNA, mediação para reconhecimento de paternidade, vacinação, assistência da agência do trabalhador, serviços bancários, regularização fundiária, corte de cabelo e ações de saúde. Essa iniciativa busca promover um atendimento integrado, unindo justiça, saúde e políticas públicas em um único espaço.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!