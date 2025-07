DER faz intervenção em faixa próximo ao viaduto do Riacho Fundo (DF)

Uma intervenção no trânsito está ocorrendo na EPNB próximo ao viaduto do Riacho Fundo (DF). O Departamento de Estradas de Rodagem realiza a instalação de placas de cimento para melhorar o fluxo. A ação ocorre das 8h às 16h e será retomada das 21h até as 5h durante um período previsto de 30 dias com investimento aproximado de R$ 750 mil.



