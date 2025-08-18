Desabamento de teto em restaurante da Asa Norte, em Brasília, deixa cliente ferida
Estabelecimento informou que está prestando assistência à cliente e irá investigar o ocorrido para evitar novos incidentes
Uma cliente de 27 anos ficou ferida após parte do teto de um restaurante na Asa Norte, em Brasília, desabar sobre as mesas. O incidente ocorreu enquanto o local estava cheio. A mulher foi levada ao Hospital de Base com dores no pescoço. O estabelecimento informou que está prestando assistência à cliente e irá investigar o ocorrido para evitar novos incidentes.
