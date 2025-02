Desemprego cai, e mercado de trabalho segue aquecido no DF

O mercado de trabalho no Distrito Federal apresenta uma queda na taxa de desemprego de cerca de 1% e um aumento da ocupação em 4,6%. O setor de serviços se destaca como principal empregador, seguido pelo comércio e construção civil. Atualmente, há 679 vagas disponíveis nas Agências do Trabalhador. As melhores oportunidades incluem duas vagas com salário de R$ 6.000 para comprador em Santa Maria, e 30 vagas para operador de telemarketing e consultor de vendas com salário inicial de R$ 1.518 na Asa Sul e na Ceilândia Sul. Investir em qualificação profissional e desenvolver soft skills são estratégias importantes para se destacar no mercado de trabalho.