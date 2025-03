Detran aborda mais de 200 condutores durante fiscalização em Águas Claras

O Detran realizou a Operação Carnaval Seguro em Águas Claras, onde 210 condutores foram abordados. Destes, 17 foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, e foram realizados 130 testes de bafômetro. Além disso, dois veículos foram encontrados sem licenciamento, uma pessoa estava com a carteira vencida, e dois motociclistas estavam com escapamentos irregulares. Ao todo, cinco veículos foram removidos ao depósito do Detran. A operação contou com a participação de 40 agentes, 16 viaturas, três guinchos e uma aeronave, e continuará nos próximos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!