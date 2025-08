Detran apreende carro esportivo de luxo na Epia Norte (DF) com R$ 138 mil em débitos

Um carro esportivo de luxo foi apreendido por agentes do Detran na Epia Norte comi mais de R$ 138 mil em débitos. Cerca de R$ 133 mil eram apenas referentes ao IPVA. O motorista também estava com a habilitação vencida. A liberação do carro ocorrerá somente após o pagamento dos débitos e a regularização das pendências legais.



