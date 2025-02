O Detran-DF agora permite que os usuários agendem a coleta biométrica, escolhendo o dia, horário e local desejados. Alternativamente, podem optar pelo atendimento por ordem de chegada nos postos. O agendamento pode ser feito através do aplicativo Detran DF Digital ou pelo site detran.df.gov.br. Os postos do NaHora continuam com atendimento exclusivamente por ordem de chegada.