Detran-DF faz alerta contra golpe da falsa CNH

Unidades dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) em todo o Brasil estão alertando sobre tentativas de golpe que envolvem mensagens de texto fraudulentas. Os golpistas se passam pelo Detran, informando que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista está em processo de suspensão ou cassação. As mensagens contêm links que direcionam para sites falsos, simulando o sistema oficial do governo, o gov.br, e solicitam dados pessoais, como números de documentos e dados bancários. O Detran esclarece que não realiza notificações por SMS, e-mail ou telefonemas, e que todas as comunicações oficiais sobre processos são enviadas por correspondência registrada dos Correios e publicadas no Diário Oficial do Estado.