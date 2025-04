Detran e Polícia Militar realizam operação contra manobras perigosas no DF

O Detran, em colaboração com a Polícia Militar, realizou uma operação no Distrito Federal para impedir manobras perigosas nas ruas e embriaguez ao volante. Identificou-se que motoristas se reuniam semanalmente, às quartas-feiras, onde práticas ilegais como rachas e consumo de álcool eram comuns.



Na última operação, 12 motoristas foram multados por embriaguez, dois foram flagrados realizando manobras arriscadas, e um carro clonado foi recuperado. Segundo o Código de Trânsito, tais manobras são infrações gravíssimas e podem resultar em multa e suspensão do direito de dirigir. O Detran incentiva a população a colaborar com a segurança pública, denunciando encontros suspeitos.



