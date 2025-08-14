Detran intensifica fiscalização do uso irregular de vagas especiais no DF

O Detran do Distrito Federal está intensificando a fiscalização sobre o uso indevido de vagas especiais em todas as regiões. De janeiro a julho, mais de 4.000 autuações foram realizadas. Em Taguatinga, 10 motoristas foram multados por essa infração, que é considerada gravíssima e resulta em 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47.



Antony Grillo, agente de trânsito, destacou a importância da conscientização por meio de campanhas educativas para evitar problemas, como idosos ocupando vagas destinadas a pessoas com deficiência. A credencial digital para estacionamento pode ser solicitada no portal do Detran.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!