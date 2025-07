Detran multa 36 condutores por embriaguez em operações no DF

Agentes do Detran multaram 36 condutores por embriaguez durante operações realizadas no fim de semana. Ao todo, 608 veículos foram abordados em várias regiões do DF. As infrações incluíram falta de habilitação e carteiras vencidas há mais de 30 dias. Um motociclista foi flagrado ocultando a placa da moto com um cartão de crédito para evitar multas.



