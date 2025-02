Detran oferece curso gratuito de capacitação em transporte escolar para mulheres

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) oferece um curso gratuito para mulheres que desejam atuar como motoristas de transporte coletivo. A campanha ‘Mulheres que dirigem vão mais longe’ busca capacitar mulheres, focando em direção defensiva e em um ambiente acolhedor para crianças. O curso quer inserir e manter condutoras no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Escola Pública de Trânsito no DF, localizada na 706/906 Sul, das 8h às 18h. É necessário ser maior de 21 anos e ter carteira de habilitação nas categorias D ou E. As vagas são limitadas.