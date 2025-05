Detran registra aumento de multas por uso de celular ao voltante

O número de multas por uso de celular ao volante aumentou. Dados do Detran indicam mais de 25 mil multas nos primeiros quatro meses deste ano, comparado a pouco mais de 24 mil no mesmo período do ano anterior.



A multa é considerada uma infração gravíssima e resulta em quase R$ 300 e sete pontos na carteira. Uma psicóloga sugere que motoristas deixem o celular fora de alcance, como no banco de trás ou no porta-malas, afirmando que criar estratégias para reduzir o uso do celular pode evitar distrações e acidentes.



