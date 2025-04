DF celebra 28 anos de respeito à faixa de pedestres com ações educativas

O Distrito Federal comemora 28 anos da implementação da faixa de pedestre, uma iniciativa que se tornou referência em segurança no trânsito no Brasil. O sargento Luiz Brito, esteve presente na implantação das faixas, e o Coronel Batista, destacou a redução de 25% nos acidentes já no primeiro ano e a meta de zerar vítimas fatais.



"A preferência no trânsito é sempre do pedestre", afirmou o Coronel Batista, ressaltando a importância de ações como a blitz educativa com crianças das escolas locais, que visa formar novos cidadãos conscientes. Atividades ocorrerão até às 11h30 nas quadras 307 e 308 Sul.



