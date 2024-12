DF ganha reforço de 1.259 novos policiais militares

O Distrito Federal recebeu um reforço significativo para a segurança pública, com a formatura de 1.259 novos policiais militares. O 11º Curso de Formação de Praças, o maior da história da polícia do DF, contou com 320 mulheres e ainda inclui mais de 1.300 horas de treinamento intensivo. Atualmente, a Polícia Militar do DF conta com um efetivo de 11 mil policiais, sendo 9.560 homens e 1.427 mulheres, e os novos formados já estão prontos para atuar nas ruas.