DF garante atendimento odontológico gratuito a mulheres em situação de vulnerabilidade

Um programa de saúde do governo está oferecendo atendimento odontológico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade em Sobradinho II (DF). Inicialmente, a meta era atender 1.000 pacientes, mas foi ampliada para 1.500. As inscrições ocorrem diariamente, das 8h às 18h, com atendimentos agendados no mesmo dia.



Os serviços disponibilizados incluem avaliação clínica, restauração, limpeza, remoção de tártaro, tratamento de canal e próteses, exceto implantes. O programa permanecerá na região até 13 de agosto, com inscrições encerrando em 1º de agosto.



Uma das cirurgiãs destacou a importância do programa enquanto outra profissional detalhou os serviços oferecidos. Uma das primeiras pacientes na fila expressou a relevância da iniciativa devido ao alto custo dos tratamentos dentários.



