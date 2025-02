DF intensifica medidas para um carnaval seguro e inclusivo

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal prepara ações para garantir um carnaval seguro e inclusivo. Medidas incluem combate à importunação sexual e à violência contra mulheres, com a atuação de três subsecretarias em conjunto com órgãos como Ministério Público e Defensoria Pública. A Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência lidera esforços contra assédio em espaços públicos. A Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos se une a conselhos e entidades para apoiar grupos vulneráveis. Um protocolo especial irá acolher crianças que se perderem durante os eventos. Também houve capacitação de organizadores e prestadores de serviço para melhor atendimento a potenciais vítimas.



