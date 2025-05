DF Legal interdita 13 pousadas irregulares na Asa Sul, em Brasília

A operação do DF Legal resultou na interdição de 13 pousadas irregulares na Asa Sul, em Brasília, e na apreensão de mais de 250 itens. Durante os últimos dez meses, imóveis foram monitorados, revelando a existência de alojamentos clandestinos que desrespeitavam o planejamento urbano.



O descumprimento das normas pelo PPCUB, essencial para preservar as características da cidade, foi um dos principais alvos da fiscalização. A medida visa manter o uso correto dos imóveis na região, protegendo o patrimônio local e prevenindo problemas como insegurança e desvalorização dos imóveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!