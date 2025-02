DF no Ar vai até São Sebastião (DF) tomar café da manhã com a Lu e o Ezequiel

Neila Medeiros visitou uma família notável composta por Ezequiel, Lu e seus filhos no programa "Café no Ar". Durante a visita, discutiram a importância da união e do apoio mútuo entre os membros da família. O filho mais velho se destacou por ser um DJ premiado em Brasília, mostrando o talento apoiado por seus familiares. Mesmo sem televisão na cozinha, optam por promover conversas significativas, assistindo à RECORD em outros momentos, destacando a importância do tempo e das atividades em família.