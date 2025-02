DF no Ar visita casa de telespectador na Estrutural com café da manhã e música ao vivo

A apresentadora do DF no Ar, Neila Medeiros, visitou a casa de um telespectador da cidade Estrutural para um café da manhã. Isso porquê, neste sábado (25), a região vai comemorar 21 anos e receberá o RECORD nas Cidades. O encontro contou com a presença do artista Almirante, que estará presente no evento festivo. Durante a conversa, o cantor compartilhou sua trajetória profissional como cabeleireiro e músico, e mencionou suas campanhas sociais. O RECORD nas Cidades foi destacado como parte das atividades programadas para o dia seguinte na Praça da Administração.