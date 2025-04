DF registra dois casos de violência em escolas em menos de um mês

Dois casos de violência envolvendo estudantes marcaram escolas no Distrito Federal. Em Brazlândia, um aluno de 15 anos foi esfaqueado por um colega de 14 anos na Escola Cívico Militar. O estudante ferido foi levado ao Hospital Regional, e o agressor encaminhado à delegacia da criança e do adolescente.



No Gama, dois adolescentes de 16 anos feriram um colega após uma discussão. A Polícia apreendeu os agressores e os levou para a delegacia.



A Secretaria de Educação prestou assistência, enviando psicólogos para oferecer apoio às comunidades escolares. O Batalhão de Policiamento Escolar intensificou as operações para prevenir a entrada de objetos perigosos nas escolas. A chefe de Cultura de Paz destacou a importância da parceria entre escola e família para prevenir a violência.



