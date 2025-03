DF registra queda de 42,9% em ocorrências policiais durante o Carnaval

Durante o Carnaval, a Polícia Militar do Distrito Federal registrou uma redução de 42,9% na média diária de ocorrências policiais em relação ao ano passado. A corporação reforçou seu efetivo em mais de 30%, além de implementar linhas de revista e monitoramento por câmeras. Ações preventivas incluíram a orientação contra o porte de objetos cortantes e cuidados pessoais durante as festividades.



A identificação de crianças nos blocos foi intensificada, totalizando mais de 1.120 registros. A campanha "Vai de Graça" incentivou o uso de transporte público gratuito, contribuindo para reduzir o número de infrações por alcoolemia. Apesar de um homicídio registrado, a Polícia Militar assegurou que este não estava relacionado ao Carnaval, garantindo um ambiente seguro para as comemorações.



