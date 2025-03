DF registra queda histórica no número de homicídios em 2024

Em 2024, o Distrito Federal atingiu a menor taxa de homicídios desde 1977, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O especialista Cássio Thyone destaca a eficácia de programas focados na redução do crime e no controle de armas. "Menos armas em circulação ajudam a diminuir a criminalidade", afirma Thyone. Ceilândia continua a ser a região com mais homicídios, enquanto Arniqueira, Candangolândia, Cruzeiro, Jardim Botânico, Octogonal, Sudoeste e Varjão não registraram nenhum caso no último ano. A mudança demográfica para uma população mais envelhecida também contribui para a queda dos índices.



