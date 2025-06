DF registra redução histórica de 95,1% no desmatamento do cerrado em 2024

O Distrito Federal alcançou uma redução histórica de 95,1% no desmatamento do Cerrado em 2024, diminuindo de 638 hectares em 2023 para apenas 31 hectares. Esse sucesso é fruto da colaboração entre diversas instituições, com destaque para o papel do Corpo de Bombeiros, que realiza ações preventivas junto à comunidade, como conscientização em escolas e comunidades rurais.



O 1º Seminário Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em Brasília reúne especialistas e autoridades para discutir estratégias eficazes de preservação. "Essa redução se deve às ações integradas do governo do DF", comentou o secretário do Meio Ambiente do DF. A iniciativa valoriza o intercâmbio de conhecimento e a cooperação para futuras reduções no desmatamento.



