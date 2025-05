DF segue com frio intenso nos próximos dias e tem sensação térmica abaixo de 9 graus

No Distrito Federal, as temperaturas continuam caindo pelo segundo dia consecutivo. Meteorologistas alertam que o clima frio persistirá na capital. Os termômetros registraram mínima de 11,9 graus em Planaltina e 12,6 graus na região central. Em algumas áreas, a sensação térmica foi inferior a 9 graus. Com o frio intenso, é importante cuidar da imunidade e apoiar quem está em situação de vulnerabilidade.



