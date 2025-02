DF tem mais de 760 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas

O Distrito Federal conta com 764 oportunidades de emprego disponíveis em diversas áreas, nesta sexta-feira (31). As vagas incluem posições de consultor de vendas em Ceilândia Sul, operador de telemarketing ativo na Asa Sul e operador de caixa no Riacho Fundo II, com salários de R$ 1.500 e sem necessidade de experiência prévia. Além disso, o Atacadista Dia a Dia promove um feirão com 300 vagas disponíveis.