Dia D de vacinação contra gripe acontece neste sábado no Distrito Federal

O Ministério da Saúde realiza neste sábado (10) o Dia D da vacinação contra a gripe, abrangendo todo o Brasil, inclusive o Distrito Federal. O objetivo é vacinar mais de 1,2 milhões de pessoas pertencentes aos grupos prioritários, como gestantes, crianças de seis meses a seis anos de idade, idosos e pessoas com comorbidades.



A campanha busca proteger a população antes da chegada do inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. A pediatra Renata Vasques Palheta Avancini destaca a importância da vacinação, explicando que a gripe pode evoluir de forma grave, ao contrário do resfriado comum.



"A vacinação ajuda a reduzir internações e casos graves", afirma. Portanto, quem faz parte do grupo prioritário deve procurar um postinho de saúde mais próximo para se vacinar e garantir sua proteção.



