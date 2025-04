Dia da Língua Brasileira de Sinais: confira os avanços e desafios da Libras no Brasil

Comemorado em 24 de abril, o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais foi instituído em 2002 para regulamentar a Libras como meio legal de comunicação no Brasil. Apesar dos avanços, ainda há carência de profissionais habilitados, especialmente no Distrito Federal, onde são mais de 97 mil pessoas com algum tipo de deficiência, sendo 25 mil usuárias de Libras, conforme dados do IBGE.



A professora Alyne Pacífico destaca a importância de cursos reconhecidos pelo MEC, que vão do básico ao avançado, e menciona que a demanda por profissionais no mercado continua alta. "O surdo precisa de acessibilidade e estamos trabalhando para isso", afirma a professora.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!