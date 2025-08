Dia da Mulher na Defensoria Pública do DF oferece serviços gratuitos nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (4) ocorre o evento Dia da Mulher na Defensoria Pública do DF, que oferece diversos serviços gratuitos. Desde 2023, já foram realizados mais de 44 mil atendimentos. Os serviços incluem apoio psicossocial e jurídico, consultas médicas e exames.



O atendimento é realizado toda primeira segunda-feira do mês das 8h às 14h. Mulheres podem chegar antes para garantir senhas e trazer crianças se necessário.



