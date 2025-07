Dia de empoderamento feminino movimenta o Parque de Águas Claras (DF)

O projeto "É direito delas ser feliz" ocorreu no Parque de Águas Claras (DF), oferecendo atividades gratuitas voltadas à saúde e ao autocuidado, como dança, massagem e atendimento médico. Uma das participantes elogiou a iniciativa: "Maravilhoso, super recomendo," ao descrever sua experiência na sessão de massagem.



Além disso, mulheres participaram de um curso de empreendedorismo, uma iniciativa da Secretaria de Justiça. Um representante do projeto destacou: "Nosso banco de talentos é um espaço pulsante do empreendedorismo feminino aqui no Distrito Federal."



A feira de talentos também promoveu a independência financeira entre mulheres que enfrentam violência. "Com certeza, a gente tem que cuidar da gente, se amar, se respeitar", reforçou outra participante. O evento foi realizado nesse domingo (6).



