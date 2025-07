Dia de Saúde Ocular destaca prevenção e cuidados para evitar perda de visão

No dia 10 de julho, é celebrado o Dia de Saúde Ocular para alertar sobre a importância dos cuidados com a visão e a realização de consultas regulares ao oftalmologista. Diagnósticos precoces podem evitar até 80% das doenças oculares, como glaucoma, retinopatia diabética e erros refrativos.



A estudante Anna Luiza compartilha sua experiência em realizar exames periódicos devido ao histórico familiar de glaucoma. Outro caso é de Rosane Chaves Silva, da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais, que enfrentou baixa visão após uma hipertensão causar hemorragia ocular.



Além das consultas frequentes, é crucial iniciar o acompanhamento oftalmológico já na primeira infância. Reconhecer sintomas como dor de cabeça persistente pode prevenir complicações.



Organizações como a Associação Brasiliense de Deficiência Visual auxiliam na adaptação de pessoas afetadas, promovendo a autonomia e qualidade de vida. A conscientização sobre a saúde ocular é fundamental para garantir uma visão saudável ao longo da vida.



