Dia do Cacau: conheça os benefícios e propriedades especiais da fruta

O Dia do Cacau é celebrado nesta quarta-feira, 26 de março, e o Brasil é destaque na produção há anos. A forma mais consumida no país é por meio do chocolate, mas também é usado até em cerimônias que defendem o contato com a saúde e a natureza. Segundo especialistas, o cacau combate doenças e é aliado da saúde.



Uma chocolateria na Asa Norte, em Brasília, revela o processo do cacau ao chocolate. Segundo a produtora de cacau, Adriana do Labar, o cacau passa por fermentação e secagem antes de se tornar chocolate. Já a nutricionista Beatriz Rorigues informa que a fruta é benéfico à saúde e pode ser incluído na dieta, preferencialmente em chocolates com maior teor de cacau.