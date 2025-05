Dia do Hambúrguer é celebrado com variedade de sabores pelo Brasil

No dia 28 de maio, é celebrado o Dia do Hambúrguer em todo o Brasil, destacando a criatividade culinária do país. Diversas versões do lanche foram apresentadas, como o 'costelada' e o 'brasiliense'. O empresário Alexandre Santos, do Distrito Federal, descreve a data como o "natal dos hamburgueros" e revela que sua unidade pode vender até 450 hambúrgueres em um dia. Santos destacou que a maionese é o ingrediente essencial que diferencia um bom hambúrguer. A data é uma oportunidade para os amantes de hambúrguer explorarem novos sabores e ingredientes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!