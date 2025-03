Dia do Pão é celebrado com receita especial e visita a casa de família de Ceilândia

O quadro "Café do Ar" desta semana visita uma família moradora de Ceilândia, que compartilhou sua história de união e busca por uma vida melhor. Isac Almeida e Edilene Maria do Nascimento falaram sobre o amor pelos filhos adotivos, que moldam o cotidiano, reforçando os laços familiares a cada novo dia.



Com o Dia do Pão celebrado nesta sexta-feira, 21 de março, o casal ressaltou a importância do pão no café da manhã, com memórias e receitas que unem tradição e sabor. E para celebrar a data, o chef especialista em panificação, Guillaume Petigas, ensinou a fazer pão francês de forma caseira.



