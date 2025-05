Dia Livre de Impostos: postos e lojas oferecem descontos atraentes

Nesta quinta-feira, 29 de maio, é o Dia Livre de Impostos no Brasil, e consumidores estão aproveitando os descontos em produtos e serviços. Nos postos, a gasolina, normalmente a R$ 6,65, está sendo vendida a R$ 4,52 por litro, limitado a 20 litros por veículo.



A iniciativa visa conscientizar sobre a carga tributária e é parte de uma campanha que já ocorre há 15 anos. Além da gasolina, diversas lojas oferecem descontos, incentivando a reflexão sobre os impostos pagos. Motoristas que chegaram cedo para garantir o desconto veem nessa ação uma forma de protesto pacífico e valorização do dinheiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!