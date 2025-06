Dia Mundial da Bicicleta: locomoção sustentável fortalece a saúde e bem-estar

Nesta terça-feira, 3 de junho, é celebrado o Dia Mundial da Bicicleta, estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) para promover o uso deste meio de transporte. A prática regular do ciclismo traz benefícios físicos e mentais, como melhoras na condição cardiovascular e no controle do estresse.



Em Brasília, a ONG Rodas da Paz atua há mais de 20 anos em defesa dos direitos dos ciclistas, trabalhando para melhorar a segurança nas políticas públicas. Apesar de Brasília ter uma extensa infraestrutura cicloviária, ainda existem desafios quanto à segurança dos ciclistas, principalmente devido às altas velocidades permitidas nas vias.



Raphael Dorneles, membro da ONG, enfatiza a importância de políticas mais seguras: “As vias têm que ter velocidades mais compatíveis com a vida humana”. O bombeiro Fernando Batista, um ciclista regular, compartilha sua experiência: "A bicicleta não só facilita o meu deslocamento em Brasília, como também cuida da minha saúde". Ele encoraja outros a começarem a pedalar para adotar hábitos mais sustentáveis e saudáveis.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!