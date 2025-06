Dia mundial da corrida: Brasília se destaca no circuito de corridas de rua

O Dia Mundial da Corrida é comemorado na primeira quarta-feira de junho. Em Brasília, 33 eventos celebram a data, atraindo milhares de participantes de todas as idades. A corrida é destacada como um esporte democrático, promovendo saúde física e mental.



Especialistas aconselham iniciantes a intercalar corrida com caminhada e buscarem orientação profissional para evitar lesões, como a canelite. Eventos também geram oportunidades para fotógrafos, que capturam momentos dos corredores. Participantes compartilham histórias de superação e a importância do exercício em grupo para motivação e disciplina.



