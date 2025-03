Dia Mundial da Síndrome de Down é celebrado por estudantes de colégio no DF

No Dia Mundial da Síndrome de Down, alunos do Colégio Militar Tiradentes em Brasília participaram de uma campanha usando meias trocadas. O Tenente Coronel Hudson destacou a importância do respeito à diversidade e o acolhimento dos alunos com necessidades especiais. "Eles realmente compraram a nossa ideia e vieram bastante animados", comentou Hudson. A aluna Letícia, que tem síndrome de Down, também participou das atividades. A escola promove ações para integrar todos os estudantes e conscientizar sobre a inclusão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!