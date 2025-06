Dia Nacional do Teste do Pezinho: DF é referência em triagem Neonatal

O dia 6 de junho marca o Dia Nacional do Teste do Pezinho. No Distrito Federal, a triagem cobre 62 doenças. Desde 1992, crianças no Brasil realizam esse teste para identificar condições metabólicas e genéticas. Pioneiro, o DF expandiu o exame em 2008, oferecendo resultados em até dez dias. Enquanto a rede pública cobre integralmente as condições, a privada, desde 2023, não inclui imunodeficiências combinadas graves, atrofia muscular espinhal e doenças lisossômicas de depósito.



