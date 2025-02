Discussão de trânsito termina com motorista esfaqueado em Ceilândia

Um homem de 41 anos foi esfaqueado durante uma discussão no trânsito em Ceilândia Norte. A Polícia Militar, ao atender a ocorrência, encontrou a vítima gravemente ferida dentro de um carro. O agressor, de 38 anos, estava em um Fiat Palio prata e fugiu após o ataque. Foi localizado na QNM 18, onde admitiu o crime justificando uma briga de trânsito, e foi autuado por tentativa de homicídio na 15ª Delegacia. A vítima permanece internada em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia. O caso ressalta a importância do autocontrole no trânsito para evitar situações trágicas.